Ayakkabı tamircisi kick boks Avrupa şampiyonu oldu

Niğde'de geçimini ayakkabı tamirciliği yaparak sağlayan Mehmet Tayfur, Antalya´da 29 ülkeden sporcunun katıldığı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası´nda veteranlar branşında Avrupa şampiyonu oldu.

Baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği ile geçimini sağlayan üniversite mezunu Mehmet Tayfur, Avrupa şampiyonluğu ile 21 yıldır sürdürdüğü spor hayatını da taçlandırdı. Tayfur, zaman zaman ara verdiği spor tutkusundan vazgeçmedi ve insanın isterse neler başarabileceğinin en önemli örneklerinden birisi oldu. Gündüz ayakkabı tamir eden Tayfur, kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmek için de akşamları çocuklara kick boks eğitmenliği yapıyor. Tayfur, Antalya´da yapılan ve 29 ülkeden 2 bin 800 sporcunun katıldığı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası´nda veteranlar 74 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Niğde'ye hayali olan şampiyonluk unvanı ile dönen Tayfur, spor yapmanın yorgunluk vermediğini aksine stres atmasına yardım ettiğini söyledi. Sporu herkesin yaşam tarzı haline getirmesi gerektiğini ifade eden Tayfur, "Niğde'de yaşıyorum. Niğde'de esnafım, ayakkabı tamirciliği yapıyorum aynı zamanda akşamları da kick boks sporuyla uğraşıyorum. 1998 yılında üniversiteyi kazandım. Okurken il temsilcimiz Ali Kale ile tanıştım. Bize kick boks sporunu sevdirdi ve başarılı olacağımız konusunda bizi motive etti. Biz de onun söyledikleri noktasında çalıştık. Okul bitti gençlik dönemimizde maçlara gittik oralarda da başarı kazandık daha sonra evlendim çoluk çocuğa karıştım hayat şartları biraz geri durdum sonra yine başladım spora ve hayatımdan koparmamaya çalıştım " dedi.

"Ülkemi seve seve temsil etmek isterim"

Ringlerde olmayı ve maç yapmayı çok sevdiğini söyleyen Tayfur, "Veteranların dünya şampiyonası olursa milli takım da bizi ister ve değerlendirirse seve seve ülkemizi orada da temsil ederiz. Hem iş hayatı hem sporu birlikte yürütmek zor oluyor ama sporu sevdiğiniz zaman gözünüz görmüyor. Spor insanı dinlendiriyor, günün stresini atmak için tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Mehmet Tayfur'un kick boksla tanışmasını sağlayan İl Temsilcisi Ali Kale ise "Mehmet, iş güç kaygısıyla bir süre ara verdi spora. Tekrar geri başladı en sonunda da hedefindeki madalyayı Avrupa Kupası'nda 1. olarak ulaştı. Başarılarından dolayı tebrik ediyoruz'' dedi.