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Bağ evinde silah ele geçirildi

Niğde’de bir bağ evinde arama yapan polis ekipleri ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Niğde'de bir bağ evinde arama yapan polis ekipleri ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.


Bor ilçesinde "silahla havaya ateş etme ihbarı" üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bağ evine ve evin önünde bulunan iki araca arama kararı alınması üzerine yaptıkları aramada bağ evi içerisinde muhtelif markalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 173 adet av tüfeği kartuşu, 35 adet kuru sıkı fişeği, 38 adet tabanca fişeği, 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3'ü bayan 4 kişi gözaltına alındı.

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