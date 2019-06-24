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Bağ evinde yetiştirilen Hint kenevirleri imha edildi

Niğde’de jandarmanın düzenlediği operasyonda bağ evindeki 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Niğde'de jandarmanın düzenlediği operasyonda bağ evindeki 300 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma Hint kenevirlerini yakarak imha etti.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkeze bağlı Ağcaşar köyünde M.Ö.'nün bağ evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, M.Ö.'nün bağ evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bağ evindeki boyları 40 ile 50 santimetre arasında değişen 300 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramada hint keneviri bulundu. Ele geçirilen Hint kenevirleri jandarma tarafından tek tek sökülüp, yakılarak imha edildi. Şüheli M.Ö. ise gözaltına alındı.

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