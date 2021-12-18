Bakan Ersoy Niğde'de

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir takım ziyaretler kapsamında Niğde'ye geldi.

Bakan Ersoy ilk olarak Niğde Valiliğini ziyaret ederek, Vali Yılmaz Şimşek'ten bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Niğde Belediyesi ve AK Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Ersoy, Niğde Kalesi, Rum Kilisesi ve müzede incelemelerde bulundu. Niğde Müzesinde açıklamada bulunan Bakan Ersoy, "Niğde'nin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması turizmden pasta payını arttırabilmesi için neler yapılması gerektiğini hem valiliğimiz hem de başkanımız ve vekillerimizle çalışıyoruz şuanda. Biliyorsunuz çok önemli bir destinasyonun üzerinde Ankara otobanının yapılmasıyla Niğde'nin trafiğinde de çok hızlı bir olumlu gelişme oldu. Kapadokya gibi Türkiye'nin sayılı turizm merkezinin hemen yanındaki, bitişiğindeki bir yerden bahsediyoruz. Hem Güney'e olan hat üzerinde hem de İç Anadolu'daki turizm merkezlerinin hem bitişiğindeki bir bölge. Ankara otobanı ile birlikte trafikle ilgili bir sıkıntısı da kalmadı bu bağlamda hem valiliğimiz hem belediyemizin sunduğu projeleri inceledik. Kale bölgesine yapılan çalışma gerçekten başarılı bir çalışma biz orayı hızlandırma kararı aldık. Bakanlığımıza ait yapılar var hem oradaki proje ile ilgili kurum kararlarının hızlandırılması hem bakanlığımıza it binaların restorasyonu ve projeye uygun bir şekilde işlenmesi konusunda mutabık kalık. İnşallah projenin hızlı bir şekilde hayata geçmesi için üzerimize ne düşüyorsa bizde yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Niğde'nin bir çok noktasında tescilli yapılar ve turizm açısından değerli noktalar var" diyen Bakan Ersoy, "Önemli olan İç Anadolu'ya giden turizm rotasında Niğde'nin de yer alması için buralarında ayağa kaldırılması lazım. Şimdi belediyemizle birlikte turizm master planını hızlı bir şekilde yapacağız. Bu bağlamda bu noktalarında restorasyonu konusunda bakanlığımız bir alışma başlatacak. Bir kaç yıl içinde pandemiye rağmen otobanın da hayata geçmesiyle birlikte özellikle iç turizm konusunda ciddi trafik almış aslında Niğde' nin yolcu geçişlerinde ciddi artışlar oluşmuş. Bu yapacaklarımızla birlikte inşallah yabancı turist anlamında da değerli bir destinasyon haline gelecek diye düşünüyorum. Zaten üniversite var öğrenci açısından doğal bir trafiği var bölgenin bunlarla birlikte kalıcı 12 ay sürdürülebilir bir turizmin yapılabileceği bir alan olabilir. Hem kış turizmine hitap eden hem yazın yabancı turizme hitap eden çok noktası var hepsini birleştirdiğinde bir değer elde ederiz diye düşünüyoruz'' dedi.