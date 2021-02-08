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Bakan Kasapoğlu, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.


Niğde'de bulunan Bakan Kasapoğlu, 15 Temmuz kahramanı şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek dua eden Bakan Kasapoğlu,


şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ile görüştü.


Bakan Kasapoğlu'na ziyaretinde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.

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