Bariyere çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

Niğde'de otoyolda gişe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, S.M'nin (35 ) kullandığı34 SD 6184 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Alın gişelerinde duvara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan S.M, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.