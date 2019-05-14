Baro Başkanlığı: "Niğde'ye sorunlu mülteci merkezi yapılacak"

Niğde Baro Başkanı Osman Çimen ve avukatlar Niğde Adliyesi önünde Bor ilçesine sorunlu mültecilerin barınacağı Geri Gönderme Merkezi (GGM) ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Çimen, “Sivil toplum örgütleri, kamuoyu, basın ve Niğde halkı gelin huzurumuzun bozulmaması için çok gizli bir şekilde yapılması planlanan bu geri gönderme merkezine 'Hayır' diyelim” çağrısında bulundu. Baro Başkanı Çimen yaptığı açıklamasında şunları söyledi;

"Niğde gündemine Geri Gönderme Merkezi kurulacağına ilişkin bir hadise yerleşti. Gündeme ilişkin yaptığımız araştırmalarda Adana, Ağrı, Antalya, Aydın Çanakkale, Edirne, Erzurum (2), Gaziantep, Hatay, İstanbul (3), İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Muğla, Van (2), Iğdır ve Osmaniye'de Geri Gönderme Merkezi'nin bulunduğu Çankırı, Bursa, İstanbul, Bayburt, Ankara, Hatay ve Tekirdağ olmak üzere 7 adet Geri Gönderme Merkezi'nin daha yapılacağı, ayrıca AB Projesi ile Adana, Niğde, Balıkesir, Kütahya, Malatya ve Urfa'ya 6 adet Geri Gönderme Merkezi ihalesinin de yapıldığını, yeni yapılacak 13 Geri Gönderme Merkezi ile toplam Geri Gönderme Merkezleri'nin sayısının ise 37'ye çıkacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Nedir bu GGM'leri ve ne gibi sorunlara yol açacak? Bu merkezlere ilişkin bir genelge çıkartılmış ve genelgede kuruluşu, amaca dayanakları ile yapılacak işlemler tek tek anlatılmıştır. Niğde ili Bor ilçesinde böyle bir merkezin yapılacağı kamu oyu ve basın ile paylaşılmış bir konu olmaması dikkat çekicidir. Baro olarak yaptığımız araştırmalarda geri gönderilecek sorunlu mültecilerin kısa süreli ikamet edeceği yerler olarak kullanılacağı, barınma alanları olarak adlandırılsa da yönerge okunduğunda hiç de kısa süreli ikamet gibi olmadığı anlaşılmaktadır. GGM'lerinde mültecilere tercüman, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, özel güvenlik görevlisi, temizlik personeli, teknik personel, yemek firması personeli, gibi belki de bir çok vatandaşımızın yararlanamadığı imkanlardan yararlandırılacak olan bu merkezlerde yerleştirilenler sorunlu mültecilere hastane, kıyafet, kantin gibi birimlerden de ücretsiz yararlandırılacaklardır. Göç İdaresi tarafından kurulan bu merkezlerin ne kadar çok olduğu, bunlara ne kadar harcama yapıldığı da bir muammadır. Bu merkezlerde kaçak göçmenler dışında geçici sığınmacıların da barındırılıp barındırılmadığının kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu merkezilerin mülteciler gittikten sonra hangi amaca hizmet edeceği de kamu oyu ile paylaşılmalıdır. Yanlış politikalarla ülkemize doldurulan bu mültecilerin sorunlu olanlarının ilimizde barındırılmasını kabul edilmez olarak bulmaktayız. İlimize havalimanı, hızlı tren, otoyol inşaatının hızlandırılması, fabrika gibi yatırımlar beklerken 400 adet sorunlu mültecilerin konaklayacağı inşaatların yapılmasını istemiyoruz.”

Çimen; “Niğde nüfus olarak küçük bir il olup kendi halinde bir yapıya sahiptir. İlerde meydana gelecek sürtüşmelerin bu merkezler de sonlandırılması gibi tehlikelerle de karşı karşıyayız. Bu merkezler asla kabullenemeyeceğimiz yerlerdir. Ülkemizi geçici mülteci kampına çevirmeye çalışan Avrupa Birliğini de kınıyoruz. Ayrıca da ülkemi yönetenlere ‘Alın siz şu üç kuruşu bunlara bakın, siz bakımevisiniz, siz bağımsız bir ülke değilsiniz. Size parayı veririz; bu Suriyelilere baktırırız.' gibi bir dayatmayı da kabul etmemiz söz konusu değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu evlatları olarak bunu asla kabul etmiyoruz. Biz bu şehrin geleceğinin sahibiyiz. Belki de şuana kadar ilimize az sahip çıkmış olsak da bundan sonra şehrimize daha çok sahip çıkıp kötü bir gelecek bırakmak istemiyoruz çocuklarımıza. Göç İdaresi yetkililerine sesleniyoruz; Niğde-Bor gibi nüfusu oldukça küçük bir ilçede merkezin kurulması kesinlikle yanlıştır. Ülkenin gündeminden hiç düşmeyen mültecilerin ülkemizden bir an önce ülkelerine gönderilmesi gerekmektedir. Bu ve buna benzer merkezler kurularak mülteci sorunlarının ülkemde köklü bir hale getirilmeye çalışılması da ayrı bir sorundur. Ülkemizde nüfusundan fazla mülteci barındıran illerin ne hale geldiğini biliyoruz. Ekonomilerinden tutun, sosyolojik yapılarına kadar ne durumda olduğu da malum. İlimiz kendi halinde huzurlu bir kenttir. Mülteciler alınarak Niğde'nin dolayısı ile Bor ilçesinin huzurunun bozulmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Niğdelileri 'Geri Gönderme Merkezine Hayır' demeye çağıran Çimen: “Mültecilerin kısa süreliğine getirileceği söylenebilir yetkililerce; ama bu kişilerinin yakınlarının ilimizde ve ilçelerimizde sıklıkla göreceğimizi de göz ardı edilmemesi gerekir. Güzel ülkemin şirin kenti Niğde ilinde huzurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Sivil toplum örgütleri, kamuoyu, basın ve Niğde halkı gelin huzurumuzun bozulmaması için çok gizli bir şekilde yapılması planlanan bu geri gönderme merkezine 'Hayır' diyelim“ diye konuştu.