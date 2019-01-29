Başkan Kenar: “Üreticilerden Kesilen Mera Fonu Kesintisi Kaldırıldı”

Başkan Kenar yaptığı açıklamada, “18 Ocak 2019 Tarih 30659 sayılı ResmiGazetedeyayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24. maddesine istinaden 4342 Sayılı Mera Kanununun 30. maddesinin birinci fıkrası (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır” dedi.

Başkan Kenar, Mera Fonu kesintisinin üreticilere büyük bir külfet getirdiğini söyledi. Özkök, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı hayvan ve süt satışında uygulanan mera fonu kesintisi ile ilgili Türkiyegenelindeki tüm borsalarla birlik ve beraberlik içerisinde gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonrasında Mera Kanununun Resmi Gazetede yayınlandığını belirten Ziraat Odası Başkanı Kenar, “Üreticilerimizden yaptığı her işlemde binde bir oranında kesinti oluyordu. Bu da üreticilerimize külfet getiriyordu. Çok şükür yapılan çalışmalar sonucunda üreticilerimizi bu külfetten kurtardık. 18 Ocak 2019 tarih 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanun ile yürürlükten kaldırıldı” dedi.