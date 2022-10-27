Başkan Özdemir: "Cumhuriyetin ilan edilmesi, devletimizin temel taşlarının yerine konulduğu eşsiz bir zaferdir"

yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında; "Halkın kendi kendisini yönettiği cumhuriyet sistemi, milletimizin en büyük kazanımlarından birisidir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi 'Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister'. Aziz milletimiz, 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını en güzel şekilde ilan etmiştir. Milletimizin iradesini esas alan ve temsil eden Cumhuriyetin ilan edilmesi, devletimizin temel taşlarının yerine konulduğu eşsiz bir zaferdir. Cumhuriyetin ilanıyla milletimizin ve devletimizin varlığı ve özgürlüğü ölümsüzleşmiştir. Bütün vatandaşlara yönetime katılma hakkı tanıyan cumhuriyet, halkımızda vatandaşlık bilincinin de oluşmasına vesile olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve ülkemize, milletimize hizmeti geçenleri rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.