Başkan Özdemir Niğde'ye Hareket Kattı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Niğde'de çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği Hareketlilik Haftası Hareketli Şehirler üyeliğine katılan Niğde Belediye Başkanlığı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Şehrin en işlek caddesi olan Dr. Sami Yağız caddesinde farkındalık oluşturmak için taşıt trafiğinden uzak bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlar kurulan stantları gezerek cadde üzerinde gösterimi yapılan tenis, futbol ve voleybol, boks, dart, satranç oynadı, aerobik yaptı.

Halkla iç içe etkinliklere dahil olarak Avrupa Hareketlilik haftasını hareketli bir şekilde geçiren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde Avrupa Hareketlilik Haftası'nda vatandaşlarımızda farkındalık oluşması adına Niğde'nin en işlek ana caddesini trafiğe kapatarak çeşitli spor dallarının halkımıza gösterimini sağladık. Yol boyunca Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz hocaları ve öğrencileri tarafından çeşitli dallarda spor etkinlikleri düzenlendi. Vatandaşlarımız spor dallarını deneyimleyerek ve gözlemleyerek yol boyunca hoşça vakit geçirip hareketli bir akşam yaşadılar. Caddenin başından sonuna kadar birçok spor dalını bizler de deneyimlemiş olduk. Spor dallarını çocuklarımıza ve halkımıza tanıtmak adına, hareketlilik haftası nedeniyle insanlarımızı hareket etmeye ve spor yapmaya teşvik etmeyi amaçladığımız projemizi hayata geçirmiş olduk” dedi.

Yediden Yetmişe Herkez Caddeye

Başkan Özdemir; “Yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın caddedeki etkinliklerimizden gerek görsel anlamda gerek fiziki uygulama yaparak fayda sağlamış olmasını amaçlıyoruz. Etkinliğimizin en güzel yanı da her kesimden insanımızın bir arada olmasıdır. Bu güzel tabloları etkinliklerimizde gördüğümüz sürece bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Yılın farklı günlerinde ve zamanlarında çocuklarımızı, gençlerimizi ve bütün halkımızı spora teşvik edecek etkinliklerle bir arada olmaya devam edeceğiz. Halkımızın arasındayız ve gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerden de duyulan memnuniyeti gördükçe mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.