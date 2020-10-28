İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Özdemir'den Mevlid Kandili Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Mevlid Kandili dolasıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız. Hz. Peygamberimiz (S.A.V) bütün insanlık için bir yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir. O'nun doğumu insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah O'nu bütün âlemlere rahmet olarak göndermiştir. İslam dini bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir. İslam dini ile âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. Bu vesileyle, Mevlid Kandili'nin ülkemize ve İslâm âlemine birlik, beraberlik ve huzur getirmesini Yüce Mevlâ'dan niyaz ediyor, tüm Niğdeli hemşehrilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum”

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.