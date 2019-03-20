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Başsavcı Dönmez'den huzurevine ziyaret

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, ’Yaşlılar Haftası’ dolayısıyla Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan yaşlıları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, 'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan yaşlıları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.


Dönmez, Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün iç ve dış cephe boyama işlemlerinin Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamu hizmetlerini yerine getirmekte olan 4 yükümlü tarafından yapıldığını söyledi. Denetimli Serbestlik Müdürü Ömer Taşcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca ile birlikte huzurevini ziyaret eden Başsavcı Dönmez; "Bugün Niğde ilimizde kamu kurumlarında 125 yükümlü kamu hizmeti cezalarını yerine getirmektedir. Bugün bu huzurevi ve rehabilitasyon merkezinde hayatlarını devam ettiren yaşlılarımızın daha iyi şartlarda, daha nezih ve temiz bir kurumda yaşamaya devam etmeleri bizi oldukça mutlu etmektedir. Bu çalışmalar burada son bulmayacak olup bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız karşılıklı işbirliği içerisinde devam ettirilecektir. Burada çalışan yükümlülerimize devam edecekleri çalışmaları için kolaylıklar diliyoruz" dedi.


Başsavcı Dönmez, huzurevi sakinleri ile tek tek sohbet ederek, hediyeler verdi.

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