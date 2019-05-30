Bayramda 570 Jandarma ve 160 polisle tedbir alındı

Vali Şimşek, Niğde'de bayram tatili boyunca 570 jandarma ve 160 polisin görev yapacağını ifade etti.

Bayram öncesi ve sonrası Niğde'de gerekli önlemlerin alınması için planlamaların yapıldığını belirten Vali Şimşek: “Ramazan Bayramı tatili süresince, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla, özellikle bayramın öncesi ve sonrasını kapsayacak trafik tedbirleri alınmıştır” dedi

Alınan tedbirler ile ilgili bilgi veren Vali Şimşek: “ trafik kazalarını önlemek için Bayram süresince trafiğin yoğun olduğu bölgelerde tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerinde, Drone ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. “Maket/Model Trafik Ekip Araçları”nın temiz bir şekilde ve tepe lambalarının çalışır vaziyette bulundurulmasının sağlanması ve denetimlerde, sürücü ve yolcularla saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde “Yüz Yüze İletişim” kurulacaktır. Otobüs denetimlerine özel önem verilerek terminal ve izin verilen yerler dışında, şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecek, şehir içi ve şehirlerarası otobüslerde sivil personel görevlendirilecektir. Niğde'de bayram tatili boyunca 570 jandarma ve 160 polis görev yapacak” şeklinde konuştu.

Vali Şimşek, Bayram tatili süresince, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kapsamında “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” ve “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” kampanyalarının devam edeceğini ifade etti.