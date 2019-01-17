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Belediye Başkanı ATV Aracına bindi, kaldırımları solüsyonladı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan sabahın erken saatlerinde mesai başlamadan kar temizleme ekipleriyle birlikte solüsyon çalışmalarına katıldı.


Her zaman insan odaklı çalışmalarını sürdüren Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaşın yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmaları bizzat kendisi yapıyor.


Türkiye'de örnek gösterilen sosyal belediyecilik faaliyetlerini vatandaşın hizmetine sunan Belediye Başkanı Rifat Özkan bu konuda canla başla çalışıyor. Karla mücadele ekipleriyle birlikte şehri sokak sokak gezen Başkan Özkan ATV aracına da binerek kaldırımlarda solüsyon çalışmasını bizzat kendisi yaptı.


Kar temizleme ekipleriyle birlikte çalışmalara katılan Başkan Özkan personelin 24 saat görevinin başında olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanı Özkan; “Bugün sabaha karşı karla birlikte hazır olan belediye ekiplerimiz çalışmaya başladılar. Şu anda ekiplerimiz üç ana kademe olarak çalışıyor. Yol açma, kar küreme ekibi ve arkasından da solüsyon ekibimiz geliyor. Kaldırımlarda da temizlik grubumuz çalışıyor. Kaldırım temizliğinden sonra kaldırım solüsyon aracımız çalışıyor. Kar da çok yoğun yağıyor ama bir yandan da ekiplerimiz yoğun olarak çalışıyor. Kar Niğde'ye yakışıyor. Halkımızın rahatı için ekiplerimizle çalışıyoruz. Ellerine yüreklerine sağlık” dedi.

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