Belediye İş Sendikası Başkanı Yusuf Karaca'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, zengin fakir, güçlü güçsüz ayrımı gözetmeden tüm insanlarla kucaklaşmanın evrensel mesajını içerdiğini söyleyen Karaca mesajında şunları söyledi: “Bu bayram buruk geçse de bu günleri geride bıkarak daha güzel günlere ulaşacağız diyen Başkan Karaca, Ramazan Bayramının ülkemiz, milletimiz ve Niğde'miz için sevgi, huzur, ve mutluluk dolu bir geleceğe vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm sendika üyelerimizin, emekçi kardeşlerimizin ve Niğdeli hemşerilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor hayırlara vesile olmasını Cenabı-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.