Belediye işçilerine yüzde 53'lük zam

İşçilere yüzde 53 oranında zam yapıldı.

Merkeze bağlı Yeşilgölcük Belediyesi Personel Ltd. Şti. bünyesinde çalışan işçilere yönelik Toplu İş Sözleşmesi, Belediye-İş Sendikası Niğde Şubesi ile imzalandı. Yeşilgölcük Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen imza törenine Yeşilgölcük Belediye Başkanı Ramazan Tuncay, Belediye-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca ile belediye çalışanları katıldı.

Başkan Karaca, Belediye-İş Sendikası ile Yeşilgölcük Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını belirtti. Göreve geldiği günden beri emekçinin hakkını koruyan ve emekçilerin her zaman yanında olan Belediye-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, “Yeşilgölcük Belediye Başkanı Ramazan Tuncay ile işçilerimizin yüzünü güldüren bir sözleşmenin daha anlaşma ile sonuçlanmasının mutluluğunu yaşıyoruz.