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Belediyeden İŞKUR önünde çorba ikramı

Niğde Belediyesi ve İŞKUR işbirliğinde toplum yararına program kapsamında istihdam edilecek vatandaşlar için başvuruların başlaması üzerine Niğde Belediyesi sıcak çorba ikramında bulundu.


Yüzlerce kişinin başvuruda bulunmak üzere geldiği İŞKUR binası önünde Niğde Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba dağıtılıyor.


Yoğun talebin olduğu İŞKUR binası önünde sıra bekleyen vatandaşlara başvuru süresi boyunca Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sıcak çorba ikramı devam edecek.


Soğuk havada ikram edilen sıcak çorbadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Belediye Başkanı Rifat Özkan'a teşekkür etti

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