Belediyeden İŞKUR önünde çorba ikramı

Yüzlerce kişinin başvuruda bulunmak üzere geldiği İŞKUR binası önünde Niğde Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba dağıtılıyor.

Yoğun talebin olduğu İŞKUR binası önünde sıra bekleyen vatandaşlara başvuru süresi boyunca Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sıcak çorba ikramı devam edecek.

Soğuk havada ikram edilen sıcak çorbadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Belediye Başkanı Rifat Özkan'a teşekkür etti