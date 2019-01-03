Belediyeden öğrencilere sıcak çorba ikramı

Vatandaşın her ihtiyacında yanında olan Niğde Belediyesi öğrencileri de unutmuyor. Her akşam 18.00-19.00 saatleri arasında Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünde ikram edilen sıcak çorba öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor.

Soğuk kış günlerinde sıcak çorba ikramıyla öğrencilerin gönlüne dokunan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ikramların 10 Ocak'a kadar devam edeceğini söyledi. Başkan Özkan; “Üniversiteli genç arkadaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Çorba ikramımız sınav haftası boyunca devam edecek. İl dışından şehrimize gelen öğrenci kardeşlerimiz burada bizim misafirimiz” dedi.

Yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getiren üniversite öğrencileri ise Belediye Başkanı Rifat Özkan'a teşekkürlerini iletti.