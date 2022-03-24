Bilal Erdoğan gençlerle buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde'de 'Gençlik Buluşması' konulu söyleşiye katıldı.

Bilal Erdoğan, üniversite ve TÜGVA İl Temsilciliğince Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşması'na öğrencilerle bir araya geldi. Programa, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA İl Temsilcisi Burak Yaşar, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.