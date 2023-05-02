Binali Yıldırım: "Kemal Bey aday olur olmaz Kandil'den PKK, Suriye'den PYD açıklama yapıyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Kemal Bey aday olur olmaz Kandil'den PKK, Suriye'den PYD, YPG, SDG peşi peşine açıklamalar yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyin. Çünkü o gelirse İHA'lar gidecek, SİHA'lar gidecek. Mahpushaneler boşalacak. Öcalan serbest kalacak. Yetmedi, okyanus ötesinden Ömer Halisdemir'in katilleri FETÖ'cüler de bağırmaya başladı. Millet İttifakı'nı destekleyin. Bu ne demek oluyor?" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Niğde İl Teşkilatı'nın düzenlediği programda vatandaşlarla buluştu. Yıldırım ilk olarak Niğde Valiliğini ziyaret ederek, Vali Mustafa Koç ile görüştü. Ardından Niğde Belediyesi Kültür Merkezi önünde bekleyen vatandaşlara seslendi. Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında “Rabbim ülkemize, milletimize karşı planlar yapan FETÖ, PKK, PYD örgütleriyle karanlık planlar kuran iç ve dış mihraklara fırsat vermesin" dedi. Ankara'dan Niğde'ye 6 saat olan yolun 2 saate düştüğünü hatırlatan Yıldırım; ”Kırıkkale Delice'den önce Kırşehir'e, sonra Aksaray'a, sonra Niğde'ye, sonra Mersin'e sonra Adana'ya ve Gaziantep'e gidiyor. Tamam bütün bunları yapıyoruz ama son söz bize düşüyor, 14 Mayıs. 14 Mayıs'ta terör örgütlerini sandığa gömelim mi? 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy ile Niğde'den güçlü bir destek verelim mi?" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ardından Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki vatandaşlara yaptığı konuşmada ise; ”Ne diyorlar? 'Türkiye bu senenin en önemli seçimini yapıyor'. Size ne kardeşim, seçim bizim seçimimiz. Hesap başka. Niğdeli hesap başka. Oyun başka. Oyunu bozacak mıyız? Bunların heveslerini kursaklarında bırakacak mıyız? Millet İttifakı 21 aydır aday belirlemeye çalışıyor. Toplandılar, dağıldılar, toplandılar, dağıldılar ama 21 ayın sonunda aynı adaya karar verdiler. Bir aday için 21 ay zaman kaybeden bir ittifaktan Niğde'ye hayır gelir mi? Aslında bunlar 6'lı masa ama günün sonunda bir tane sakladıkları ortakları da ortaya çıktı. Tanınmasın diye rengini yeşile boyadılar. HDP tanınıyor. Ne yapalım? Yeşile boyayalım, 'Yeşil Sol Parti' diyelim. 7'nci geldi ama burada bitmiyor, bu 12'ye kadar gidiyor, haberiniz olsun. Niye? Kemal Bey aday olur olmaz Kandil'den PKK, Suriye'den PYD, YPG, SDG peşi peşine açıklamalar yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyin. Çünkü o gelirse İHA'lar gidecek, SİHA'lar gidecek. Mahpushaneler boşalacak. Öcalan serbest kalacak. Yetmedi, okyanus ötesinden Ömer Halisdemir'in katilleri FETÖ'cüler de bağırmaya başladı. Millet İttifakı'nı destekleyin. Bu ne demek oluyor? Ömer Halisdemir 15 Temmuz'un sembolüdür, kahramanıdır. Sadece Niğde'nin değil bütün dünyanın takdir ettiği kahraman bir şehidimizdir. Gün, Ömer Halisdemir'in, 40 bin şehidimizin sorumlularının heveslerini kursağında bırakma zamanıdır. Onları sevindirmeme zamanıdır." diye konuştu.