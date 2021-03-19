Bir aile karbonmonoksit gazından zehirlendi: 1 ölü

Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 15 yaşındaki genç öldü, durumu ağır olan 3 kişi ise hastanede tedavi altında.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün ilçeye bağlı Bereketli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Bilal (42), eşi Mahide (42), kızı Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur'dan (15) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde aileyi baygın halde buldu. Aile, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan zehirlendikleri belirlenen aileden, durumu kritik olan Ganime ve Adnan Uğur kardeşler, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Adnan Uğur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uğur çifti ile kızları Ganime'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.