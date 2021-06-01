Bolkar Dağları dünyada tek ötmeyen kurbağaya ev sahipliği yapıyor

Niğde, Adana, Mersin ve Konya sınırları arasında yer alan Orta Toroslar'daki Bolkar Dağları, gölleri endemik bitki ve hayvan türleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kampçıların ve trekkingcilerin uğrak yeri olan Bolkarlar'da sadece Türkiye'de bulunan 3 bine yakın endemik bitki türünün yaklaşık yüzde 10'u yetişiyor. Bolkarlar, dünyada 'sessiz kurbağa' olarak da bilinen Toros kurbağasına da ev sahipliği yapıyor. Toros kurbağası (Rana holtzi) Ranidae familyasından ortalama boyları 6 santim ile 7.5 santim arasında değişen Türkiye'ye özgü endemik bir kurbağa türü. 2 bin 600 metre yüksekliğindeki Çiniligöl ve 2 bin 500 metre yükseklikteki Karagöl'de ve 3 bin metre yüksekliğindeki Eğrigöl mevkiinde yaşayan sessiz kurbağalar 1984 yılında doğadaki canlıların ve yaşadıkları ortamların korunması amacı ile düzenlenen Uluslararası Bern Sözleşmesi ile koruma altına alındı. Niğde Valiliği Çevre Koruma Kurulu tarafından da özel koruma alanı ilan edilen bölgede endemik bitki türlerini koparmak, sessiz kurbağalara dokunmak, gölden su almak, coğrafi yapının dokusunu bozacak faaliyetlerde bulunmak yasak. Temel besinleri, göl kenarındaki çayırlıklarda yaşayan böcekler ve diğer eklem bacaklılar olan Toros kurbağaları ürediği göllere geçmişte bilinçsizce sonradan getirilen aynalı sazan balıkları yüzünden nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sessiz kurbağa popülasyonun devam etmesi için gölde 12 ay balık tutmanın serbest olduğunu belirten Ulukışla Kaymakamı Abdulkadir Nar; bölgenin hem doğal güzellik hem de turizm açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Sessiz kurbağaların yaşam alanını korumak adına gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Ulukışla Kaymakamı Abdulkadir Nar, "Karagöl Ulukışla ilçemiz sınırları içerisinde olan Orta Toroslar'da Bolkar Dağları eteklerinde yer alan güzel bir buzul gölümüz. Hem doğal anlamda hem de turizm anlamında çok önemli bir bölge. Bu bölgede sessiz kurbağalar yer almakta ancak göle daha önce bilinçsiz bir şekilde balık atılmış bununla ilgili gerekli çalışmaları başlattık. Burada yılın 12 ayında balık tutulması serbest. Kurbağa popülasyonunun korunması ve arttırılması adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Niğde Turizmciler Derneği Bahar Şahiner Öke ise, "Buranın en büyük özelliği, rana holtzi yani dünyada ötmeyen kurbağaya ev sahipliği yapması. Buraya geldiğiniz zaman binlerce kurbağa görebiliyorsunuz. Bu kurbağalar göl çevresinde siz trekking yaparken veya kamp esnasında hiç ses duymadığınız için hiç rahatsız olmuyorsunuz. Burası şu an kampçıların, trekkingcilerin çok gözde bir rotası haline geldi. Biz buraya sürekli rutin olarak hem kamp etkinliklerimiz hem de trekking etkinlikleri düzenliyoruz. Burası bölge olarak Adana, Mersin hem de Niğde sınırı olduğu için genelde günübirlik trekking yapmayı tercih edenler daha çok fakat özellikle yaz dönemi kamp için de çok tercih edilen bir bölge ve aynı zamanda kamp zamanı gece samanyolunu çok güzel bir şekilde buradan izleyebiliyorsunuz herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.