Bor Sağlık Bilimleri Fakültemizin yapılacağı alan belirlendi

Dr. Hasan Uslu ve Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Üniversite Bor Sağlık Bilimleri Fakültesinin yapılacağı yeni alana ziyarette bulunarak burada incelemeler yaptılar. İkiliye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan eşlik etti.

Burada bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, fakültemizin inşasına en kısa sürede başlanacağını ifade ederek buranın modern ve teknolojik anlamda donatılmış bir Sağlık Bilimleri Fakültesi olabilmesi için şimdiden çalışmalar yaptıklarını söyledi. Rektör açıklamalarının devamında ilgili yerin tahsisinde emeği geçen herkese teşekkür ederek Üniversitenin daha iyi noktalara geleceğini belirtti.

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ise gerçekleştirdiği değerli çalışmalar ile Bor ilçesine önemli bir fakülte kazandıran Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya teşekkür ederek üniversite için ellerinden gelen desteği sunmaya devam edeceklerini belirtti.