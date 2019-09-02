İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü

Niğde’de bir şahıs, boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü.

Niğde'de bir şahıs, boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü.


Olay, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu 4. Sokak'taki bir binanın 4. katında meydana geldi. M.Ç., boşanma aşamasındaki eşi Sibel Ç'yi (36) evde tabanca ile başından vurarak öldürdü. M.Ç. olay yerinden otomobille kaçarken, çiftin 4 çocuğu ise apartman girişinde bulunan bayan kuaförüne sığındı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra kadının cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan firari koca polis tarafından aranıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.