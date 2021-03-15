Boşanma aşamasındaki karısını yaraladı

Niğde'de sınıf öğretmeni, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak'ta 1 çocuk annesi Sibel Y. (47), boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Y. ile görüşmek için buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Sibel Y., eşinin belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı. Mehmet Y, marketin içinde Sibel Y.'ye tabancayla ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.