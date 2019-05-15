Bu ilçede gençlik yönetime katılıyor

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde gençlerin görüş, fikir ve projelerinin değerlendirilerek hayata geçirileceği "Altunhisar Gençliği Yönetime Katılıyor" adlı projenin açılış programı gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen programa Altunhisar Kaymakamı Ömer Özbay, Altunhisar Belediye Başkanı Vedat Kirazcı, Belde Belediye başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Proje ile sokak lambalarını kıran değil hangi sokağın lambası yetersiz ve nasıl çözüm üretiriz diyen, çevreyi kirletmek yerine atıkların nasıl değerlendirilmesi gerektiği noktasında projeler üreten, eleştiren değil çözüm önerileri getiren, çevresine duyarlı, doğaya karşı bilinçli nesiller yetiştirmek amacı ile gençlerin bugünden İlçe yönetiminde pay sahibi olmaları hedefleniyor.

Gençlik ve spor, çevre düzenlemesi, eğitim ve sosyal faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri, istihdama yönelik projeler, tarım ve hayvancılık, yenilenebilir enerjiye yönelik projeler, eksikliği hissedilen tesisler ve turizme yönelik projeler olmak üzere 8 birimin oluşturulduğu proje kapsamında okullarda yapılan anketle de öğrenciler bu birimlerde görevlendirildi.

Altunhisar Kaymakamlığı, Altunhisar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında hayata geçen projede öğrenciler yaz tatili dönemi de dahil olmak üzere Altunhisar Kaymakamlığı İlçe Proje Birimi ile koordineli olarak çalışmalarını yürütecek, ilçede tespit ettikleri sorunlar hakkında kendi alanlarında araştırma ve incelemelerde bulunarak söz konusu eksiklikleri proje haline getirerek ilgili birimlere sunacak.

Ülkemizin genç nüfus noktasında çok şanslı olduğunu belirten Altunhisar Kaymakamı Ömer Özbay ; "İlçemizde hayata geçirdiğimiz proje ile gençlerimizi yönetime dahil ediyor, yapılması gereken bir projede ilgili arkadaşlarımız aracılığıyla gençlerimizin fikirlerini alıyor onlarla birlikte çalışıyoruz. Böylece gençlerimize sorumluluk duygunu aşılarken aynı zamanda üreten, araştıran bir nesil yetişmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü M. Kerim Uzun ise ; "Şehirleri imar ederken nesilleri ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz nesiller imar ettiğiniz şehirleri imha eder." Sözünden hareketle ilçemizde yaşayan gençlerimize önem veriyor, onların fikirlerini ve bakış açılarını önemsiyor bu kapsamda gençlerimizle bir takım halinde çalışarak sorunları birlikte tespit ediyor, çözüm önerilerini birlikte üretiyoruz. Böylece öz güvenleri artmış, araştıran, yorumlayan, doğaya ve çevresine saygılı, sosyal sorumluluklarını bilen nesiller yetişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Bugünün gençlerinin yarının yöneticileri olduğunu hatırlatan Altunhisar İlçe Belediye Başkanı Vedat Kirazcı ise bu bayrağı onlara devrettiğimizde bayrağın emin ellerde daha yukarılara çıkacağına olan inancının tam olduğunu söyledi.

Bu yüzden yönetimde şimdiden gençlerle birlikte çalışma yürütmenin önemine değinen Kirazcı ; "Geleceğin yöneticilerini ve bilinçli bireyleri yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Proje grupları ile istişare toplantılarının yapıldığı program proje başlıklarının tespiti ile son buldu. Söz konusu projenin her hangi bir yılla sınırlı kalmayacak, her yıl lise öğrenimine başlayan gençlerin katılımıyla sürdürülmesi planlanıyor.