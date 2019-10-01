Buzağıyı 3 tekerlekli seyyar arabayla veterinere götürdü

Niğde'de yaşlı bir kadın, hastalanan buzağısını tedavi için 3 tekerlekli seyyar arabayla veterinere götürdü.

Niğde Merkezde bir kadın yeni doğmuş buzağısının halsiz olduğunu farketti. Buzağıyı komşularından bulduğu 3 tekerlekli seyyar arabaya koyarak veterinerin yolunu tuttu. Paşakapı caddesinde bulunan veterinere götüren kadın daha sonra gözden kayboldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta vatandaşların ilgisini çeken kadın, buzağıyı tedavi ettirip ettirmediği ise bilinmiyor.