Bylock kullandığı tespit edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 adrese eş zamanlı düzenledi. Ekipler düzenledikleri operasyonda D.A., F.U., M.E. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.