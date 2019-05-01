Çalınan motosikletler polis tarafından bulundu

Niğde'de 3 gün önce çalınan motosikletler, devriye gezen polis ekipleri tarafından cami yanında terk edilmiş olarak bulundu.

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında Perşembe pazarı civarı Kıble Cami yanında boş arazide terk edilmiş halde 2 adet motosiklet buldu.

Ekipler yaptıkları incelemede motorlardan bir tanesinin Altunhisar ilçesinden, diğerinin İlhanlı mahallesinden 3 gün önce çalınan motorlar olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren M.C.A ve C.K gözaltına alındı.