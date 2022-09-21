İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çamardı'da dolu yağışı elmalara zarar verdi

Niğde’nin Çamardı ilçesinde meydana gelen yağış ve dolu sele neden oldu.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde meydana gelen yağış ve dolu sele neden oldu. Yağış elma ağaçlarına zarar verdi.



Çamardı ilçesinde öğleden sonra yağan yağmur ve dolu sele neden olurken elma ağaçları da doludan etkilendi. Misket büyüklüğündeki dolu taneleri elma ağaçlarının meyvelerine zarar verirken yapraklarını da döktü. Yağıştan Ecemiş Çayı yağmur suları ile yükselerek sele dönüştü. Çamardı ilçesi bölgesinde Bademdere ve Çukurbağ köylerinde ve çevresinde elma bahçelerinde zarara neden oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.