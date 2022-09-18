Cami inşaatında iskele çöktü: 4 işçi yaralandı

Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan caminin iskelesi, işçiler çalıştığı sırada çöktü.
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde hayırsever bir vatandaş tarafından yaptırılan caminin iskelesi, işçiler çalıştığı sırada çöktü. Yaralanan 4 işçi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, cami inşaatında bulunan iskelenin çökmesi sonucu iskelenin altında 4 işçi kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İskelenin altından çıkarılan 4 işçi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.