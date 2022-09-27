Caminin kombisini çalan hırsızlar yakalandı

Niğde'de geçtiğimiz haftalarda bir caminin kombisini çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlhanlı Mahallesinde bulunan İlhanlı Cami'nin kombisinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahısların kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler şahısları yakalarken, çalınan kombi ise bulundu.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, kombi de camiye teslim edildi.