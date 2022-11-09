Çatıdan düşen usta hayatını kaybetti

Niğde'de çatıda bakım tadilat yapan işçi, dengesini kaybederek zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

İnşaat ustası 55 yaşındaki Servet Acar, Yukarıkayabaşı Mahallesinde bulunan Niğde Müzesi çatısında tadilat çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.