Cephanelik gibi işyeri

Niğde'de bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çok sayıda av tüfeği, tabanca, şarjör ve mühimmat ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan istihbaratı değerlendirerek bir iş yerine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin iş yerinde yaptığı aramalarda 9 av tüfeği, 9 tabanca, 13 namlusu değiştirilmiş tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve 41 tabanca şarjörü ile çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.