CHP Niğde il yönetimine tabutlu protesto

Niğde'de eski CHP üyesi bir kişi, mevcut il yönetimini tabutla protesto etti.

CHP eski üyesi olduğunu ileri süren Fazlı Gürbüz, İl ve İlçe yönetiminin yaşları dolayısıyla gençlere fırsat verilmediğini söyleyerek kendi imkanlarıyla yaptığı tabutla ‘CHP Niğde İl Teşkilatı öldü' dedi.

Amas yolunda tabut önünde düzenlediği basın açıklamasında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Gürbüz, ‘‘Yönetim yaşlı. Sosyal medyada yüzlerce kişi artık çekilin demelerine rağmen şuan yine aynı kişiler delegelerin karşısına çıktı. Kendi elleriyle kendi ekiplerini delege yazan yönetimi genel merkeze de bildirdik. 'Genel merkez bu Niğde'de hiç başka aday yok mu?' diye soruyorlar. Mevcut İlçe Başkanı Kamil Davarcı, adaylığını açıklıyor ve eski bir fotoğrafla açıklıyor. Bu insanlar parti üzerindeki ellerini çekmediği için tükenmişlik sendromuna yakalanan CHP Niğde'de bitmiştir, öldürmüşlerdir, hepimizin başı sağ olsun'' dedi.

"Partiyi provoke ediyorlar"

Protesto sonrası basın toplantısı düzenleyen CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem ise kişinin CHP üyesi olmadığını partide hiçbir desteği ve çalışması olmadığını söyledi. Adem, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu partilerimizi uyardığı gibi Niğde'de bir provokasyon başladı. 4 tane ne olduğu belirsiz parti üyesi olmayan, alakası olmayan şahıslar tarafından Pazar günü olacak ilçe kongremizi provoke etmek için eylem yapmışlar. Bu şahıslar partimizi kavgacı göstermek için provokasyon başladı. Tüm illerimizi uyarıyorum. Kendiler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu işi bırakmayacağız arkalarında kim varsa çıkaracağız'' diye konuştu.