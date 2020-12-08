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Çiftçinin emeğini çalan hırsızları JASAT yakaladı

Niğde’de bir çiftçinin 3 ton elmasını çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Niğde'de bir çiftçinin 3 ton elmasını çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Merkez Sazlıca beldesinde T.Ö.'nün iş yerinden 3 ton elmanın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. JASAT ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonucunda mobese ve çevredeki kamera sistemleri üzerinde elmaları çalan kişiyi tespit etti. Çaldığı elmalarla birlikte yakalanan E.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.U., tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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