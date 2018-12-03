İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çığ altında kalan dağcı için Malatya ve Erzurum'dan arama ekipleri gelecek

Niğde’nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı’nda dün tırmanış yaparken, üzerlerine çığ düşen 2 dağcıdan Hilal İşcan, helikopterle kurtarıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda dün tırmanış yaparken, üzerlerine çığ düşen 2 dağcıdan Hilal İşcan, helikopterle kurtarıldı. İşcan'ın soğuk hava nedeniyle hipotermiye girdiği öğrenildi.


Çığ altında kaldığı öğrenilen Kemal Karakoç'u arama çalışmaları devam ediyor. Demirkazık dağ evinde oluşturulan kriz masası Adana'dan gelen helikopter tarafından AFAD, JAK, UMKE ve AKUT ekiplerinden oluşan 20 kişilik arama kurtarma ekipleri, dağcının bulunduğu bölgede arama yapıyor. Yaklaşık 8 metrelik kar kütlesinin bulunduğu bölgede çığ altına kaldığı belirtilen Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılmaya çalışılıyor.



Yüksek kesimlerde kar yoğunluğu var


Demirkazık Dağı Enzevit mevkiinde yaşanan çığ düşmesi sonrası hipotermiye giren Hilal İşcan'ın Niğde'de sağlık görevlisi olduğu, Mustafa Kemal Karakoç'un ise Konya'dan bölgeye geldiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.