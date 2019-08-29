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Çocuklara aldırış etmediler, magandalığa devam ettiler

Niğde’nin Alltunhisar ilçesindeki sokak düğününde tabancayla havaya ateş açılması sırasında çekilen görüntüler tepki çekti.

Niğde'nin Alltunhisar ilçesindeki sokak düğününde tabancayla havaya ateş açılması sırasında çekilen görüntüler tepki çekti.


Olay, Altunhisar ilçesindeki Keçikalesi beldesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Beldede yapılan bir düğünde havaya rastgele ateş açan magandalar, düğüne katılanlar arasında korkuya neden oldu. Çocukların da bulunduğu düğünde çekilen görüntüler, tepki çekti.


Öte yandan, Keçikalesi beldesinde geçen hafta düğün magandaları tarafından havaya rastgele açılan ateşte bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

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