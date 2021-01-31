İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı, Niğde Belediyesine yetkiyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Niğde Belediyesi’ne verilen kamulaştırma yetkisi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Niğde Belediyesi'ne verilen kamulaştırma yetkisi Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Niğde'yi ilgilendiren karar 30 Ocak 2021tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme projesinin yürütülmesi amacıyla Niğde Belediyesine acele kamulaştırılma hakkında karar verildiği duyuruldu.


KALE PROJESİ NİĞDEMİZDE CAZİBE MERKEZİ OLACAK


Niğde' nin çehresini değiştirmek için yoğun çaba gösteren ve bu uğurda projeleri şehre kazandıran


Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: ”Kale Projemizin hızlanması için Belediyemize yetki veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.


Şehrimizin çehresi için çok önemli olan kale projemiz Niğde'mizde yeni bir nefes, yeni bir cazibe merkezi haline gelecek inşallah. Memleketimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.