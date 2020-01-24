Dağa oyuk açan Belediye Başkanı, "Köpek Köyü" kurdu

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde sokak köpekleri için kullanılmayan eski çöplük alanında bulunan yamaca yaklaşık 65 oyuk açtırarak yuva yapan Belediye Başkanı Serkan Güzel, aynı alana kulübeler yaptırarak “Köpek Köyü” haline dönüştürdü.

Başkan Serkan Güzel, geçen kış, kızlarıyla gece sokak köpeklerine yem vermek için gittiği Çiftlik-Yeşilgölcük arası bin 600 rakımlı Selekin mevkisindeki eski çöplük alanında hayvanların üşüdüğünü görünce, bu yıl hayvanların çetin geçen kış aylarında üşümemesi için yamaca yaklaşık 65 oyuk açtırdı. Yuvalardan sonra ilçede bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi ile ortak projeye imza attı. Öğrenciler okul atölyesinde malzemelerinin belediyenin karşıladığı 10 adet köpek kulübesi yaptı. Yapılan kulübeler öğrencilerin yardımıyla sokak köpeklerinin yaşadığı yere yerleştirildi.

Belediye işlerinden vakit buldukça köpeklerle ilgilenen onları elleriyle besleyen Başkan Güzel, köpeklerin yaşadığı alanı “Köpek Köyü” ilan ettiklerini belirterek, haftanın 7 günü köpeklerin beslendiğini söyledi.

Başkan Güzel yaptığı açıklamada, “Çiftlik ilçemize 10 kilometre uzaklıkta olan vahşi depolama alının bundan 2 ay önce soğuktan barınmaları için yer yapmıştık. Bu sayıyı 65'e kadar yükseldik. Çok programlı Anadolu lisemizin öğrencilerinin atölye bölümünde kulübe yapabileceğini öğrendik. Belediye olarak malzeme desteği verdik. Öğrencilerimizde sokak hayvanlarına bizlerinde bir nebze de yardımımız olsun dediler. Kısa sürede kulübelerini yaptılar. Sokak köpeklerimizin barınmasını nasıl en iyi şekilde yapabiliriz şeklinde projeler üretirken burayı köpek köyü ilan edelim dedik. Çiftlik belediyesi olarak buradaki hayvanlarımızın 5 gün boyunca beslenmesi karşılıyoruz. Yurtlardan, hastaneden, lokantalardan yemek artıklarını fırınlardaki artan bayat ekmekleri ve belediye olarak mama desteğini haftanın 5 gün veriyoruz. 2 gün de hayvan severler buraya gelerek hayvanların beslenmelerini yapıyor. Bu şekilde 7 gün boyunca beslenmeleri sağlanıyor. Burada hiçbir hayvanımız aç ve açıkta kalmıyor” dedi.