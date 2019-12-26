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Dağlık alanda kar ve sisten mahsur kalan işçileri AFAD kurtardı

Niğde’de dağlık arazide yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Niğde'de dağlık arazide yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 4 işçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Çamardı ilçesi Yeniköye bağlı Dede mevki dağlık arazisinde bir firmaya ait olan GSM baz istasyonundaki arızayı gidermek için bölgeye giden 4 kişi yoğun kar ve sis nedeniyle mahsur kaldı. Durumu yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi 8x8 amfibik arazi aracı ile mahsur kalan vatandaşları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

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