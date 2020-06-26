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Damızlık Birliği ile Ziraat Bankası üreticiler için şirket kurdu

Ziraat Bankası ile Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak ortak şirket kuruluşu yaptı.


Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Soylu, Ziraat Bankası İle Niğde İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak ortak şirket kuruluşuna imza attıklarını söyledi.


Ziraat Bankası'nın düşük faizli yada faizsiz kredi imkanı sağlayacağını belirten Başkan Soylu: “Şirketimizin Ana faaliyeti Ziraat Bankası düşük faizli yada faizsiz kredi imkanı sağlayacak, birliğimiz en kaliteli hayvanları yetiştiriciye temin edecek. Ziraat bankası -birlik şirketinde ihtiyaç duyulan yonca, slaj saman ve bütün yem bitkisi ihtiyaçlarını Niğde yetiştiriciden alacağız. Niğde'nin parası Niğde'de kalacak.


Kazan kazan ilkesi ile Niğde'yi Türkiye'nin gebe düve Merkezi haline getireceğiz. Niğdeyi Çiğ sütün başkenti haline getireceğiz. Ziraat bankası -Birlik şirketi Niğde'mize hayırlı olsun” dedi.

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