İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DATÜB Gençlik Kolları, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ni ziyaret etti

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ni ziyaret etti.


DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, DATÜB Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker ve Kayseri'de eğitim gören Ahıska Türkü öğrenci Haydar Habibov; Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan'la görüştü. Görüşmede, yeni dönemde Ahıskalı öğrencilerin sayısının artması konusu görüşüldü. Üniversite ve öğrencilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirebileceği projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.


Ahıska Türkleri Gençlik kolları Niğde programında; Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan'la görüşmede DATÜB çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.