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DEAŞ şüphelisi Niğde'de yakalandı

Niğde’de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.

Niğde'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.


Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kod adı "M.A." olan yabancı uyruklu E.E.'nin Niğde'de olduğunu tespit etti. Ekipler, Bor ilçesindeki bir eve düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan E.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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