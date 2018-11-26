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Define avcısı 10 kişi gözaltına alındı

Niğde dua kitaplarıyla eski bir evde define arayan 10 kişi polis ekipleri tarafından kazı yaparken suçüstü yakalandıNiğde Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Yukarı Kayabaşı Mahallesi Özdemir Sokakta eski tarihi evin bodrum katında define arayan A.

Niğde dua kitaplarıyla eski bir evde define arayan 10 kişi polis ekipleri tarafından kazı yaparken suçüstü yakalandı


Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Yukarı Kayabaşı Mahallesi Özdemir Sokakta eski tarihi evin bodrum katında define arayan A.T., M.T., K.A., A.B., E.A., Ş.E., H.G., B.A., S.K., L.K. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından yapılan aramada kazıda kullanılan Hilti, Matkap, Hazine bulmada yarayan elektronik eşya, inşaat malzemeleri, tılsım bozmak için Kuran'ı Kerim ele geçirildi. Ekipler tarafından izinsiz kaçak yollarla define arayan 10 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

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