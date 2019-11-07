Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden '11 Milyon fidan' etkinliğine destek

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ülke genelinde 11.11.2019 tarihinde 11 milyon kampanyasında kapsamında Niğde'de binlerce fidan dikilecek. Bu kapsamda Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Adliye önünde fidan dağıttı.

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Niğde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, ‘‘Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği 11.11.2019 tarihi saat 11.00 da 11 milyon ağaç toprakla buluşturulacak. Bu kapsamda Orman Bakanlığımızdan temin ettiğimiz ağaçlarımızı Adliye çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza dağıtıyoruz'' dedi.

Adliye önünde dağıtılan fidanları alan vatandaşlar 11 Kasımda dikimini yapacak.