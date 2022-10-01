DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Niğde'de uygulama sınavı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Niğde'de e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Merkez Spor Salonu'nda yapılan sınav, ikişer seans halinde 331 öğrencinin katılımıyla yapılıyor. Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceği proje için ter döken öğrenciler sınavda, 120 dakika boyunca teknoloji uygulamaları yapacak. Sınavda kendilerine sunulan tema doğrultusunda verilen malzeme kiti ile özgün fikirlerini ortaya çıkaran öğrenciler, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapacak. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu milli teknoloji hamlesi çerçevesinde biz gençlerimizde geleceğin yıldızlarını keşfediyoruz. Türkiye'de 42 ilde 50 merkezde aynı şekilde sınav devam ediyor. Çocuklarımız ikinci aşamadırlar. Daha sonraki aşamada yaklaşık 3 yıl eğitim alacaklar. Ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak olan gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.