İhlas Haber Ajansı

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Deprem bölgelerinde hayatını kaybeden 8 kişi Niğde'de toprağa verildi

Niğde’de deprem bölgelerinde hayatını kaybeden 8 kişi toprağa verildi.

Niğde'de deprem bölgelerinde hayatını kaybeden 8 kişi toprağa verildi.


Hatay'daki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Selma Karaca Çetin ve Zehra Nur Karaca kardeşler merkeze bağlı Yeşilgölçük beldesinde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.


Çöken binanın altında kalarak yaşamını yitiren Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Fatih, eşi Hilal ve oğlu Salih Metehan Ekin cenazeleri de kılınan namazın ardından Gösterli köyünde toprağa verildi.


Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hamide Toman, Kuzey Ayaz Toman Ve Metin Özdemir Niğde merkezde toprağa verildi.

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