Dernekleşen kadınlar üretime katkı sağlayacak

Eğitimlerle birlikte yeni girişimci kadın sayısının artırılması hedefleniyor.

Dernek tarafından hazırlanan ‘Niğdeli kadınların Kırsalda girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi' projesi hazırlandı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projede 25 kursiyer kadına ilk olarak ‘Kurumsallaşma ve Örgütlenme' eğitimi verildi. Eğitimi tamamlayan kadınlar önümüzdeki hafta ise ‘Markalaşma, coğrafi işaret, üretim ve pazarlama eğitimi alacaklar.

Proje sorumlusu Saadet Yeşil, verilen eğitimle kadınların girişimcilik ruhu artacak ve iş yeri açma hedeflendiğini söyledi.

Yeşil açıklamasında şunları söyledi: ‘‘Projemizin amacı kırsal alanda faaliyet gösteren kadınların girişimcilik potansiyelini belirleyip, mevcut potansiyelini üretim, pazarlama ve markalaşmaya yönlendireceğiz. Proje kapsamında ilk eğitimi tamamladık. Eğitimle birlikte kadınlarımızın çalışma hayatına yönlendireceğiz'' dedi.