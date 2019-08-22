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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Niğde’de devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Niğde'de devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla yayla yolunda R.Ş. (45) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak devrildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Ramazan Şenses'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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